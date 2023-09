BEKIJK - Ingestorte bruggen, ondergelopen metrostellen en overstroomde huizen: Spanje meet schade op na hevig noodweer

Het noodweer maakte ook enkele slachtoffers. In de omgeving van Toledo kwamen twee mensen om het leven. Eerder dit weekend kwamen al twee mannen om die tijdens canyoning in een rivier belandden en verdronken. Drie mensen zijn nog vermist, onder wie een vader en zijn zoon van wie de auto is meegesleurd door het water.

Eerder dit weekend was er vooral overlast in de regio Aragón in het noordoosten van Spanje. Intussen is het ergste noodweer voorbij. Vandaag regent het wel nog hevig op verschillende plaatsen, maar de waarschuwing code rood is afgezwakt naar code geel. Die geldt nu nog in een zevental regio's, waaronder Madrid, Castilië-La Mancha en Catalonië.