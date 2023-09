Sporthal van Koersel heeft nieuwe sportvloer en verlichting

In de sporthal Curticella in Koersel (Beringen) is een nieuwe sportvloer geplaatst en ook de verlichting werd aangepakt. De oude vloer was afgeleefd en op verschillende plaatsen waren er bulten zichtbaar. Ook de verlichting ging al langere tijd achteruit. Alle lampen zijn vervangen door ledverlichting. Vanaf vandaag kan er terug gesport worden in de sporthal.