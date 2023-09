Amsterdamse studentenclub geschorst na "mensonterende" ontgroening: "Naai een vrouw voor meer punten"

Tijdens een gesprek met het blad De Groene Amsterdammer zou L.A.N.X. "een zeer ongepaste brief" met een lijst van "mensonterende opdrachten" onder ogen hebben gekregen, schrijft de studentenvereniging in een verklaring op haar website. Het ging om een 80-tal opdrachten gekoppeld aan een puntenklassement voor de mannelijke eerstejaars die deelnamen aan een kennismaking in Boekarest, verduidelijkt NOS.



"Iedere dag moesten de eerstejaars beeldmateriaal van de uitgevoerde opdrachten als bewijs uploaden. In de brief werd vermeld dat aan het eind van de reis een ranglijst wordt opgesteld", schrijft L.A.N.X.. Volgens NOS mochten de aspirant-leden tijdens de reis geen contact hebben met de buitenwereld en werden hun sociale media in de gaten gehouden.