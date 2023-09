Turnhoutsebaan en Plantin en Moretuslei in Borgerhout even onveilig voor fietsers na ingrepen zegt burgerinitiatief

De Turnhoutsebaan is sinds juli 2022 een fietsstraat en zone 30 geworden. De verkeerssituatie is veiliger geworden, maar het kan nog veel beter. De experten vergeleken de periode voor corona met het jaar dat de fietsstraat van kracht is. Het aantal (licht)gewonden in het verkeer is met de fietsstraat gedaald van 40 naar 35. Maar voor fietsers en voetgangers bleef het aantal bijna gelijk: 13 fietsers geraakten gewond in 2019 en 12 fietsers het voorbije jaar. In de twee periodes geraakten evenveel voetgangers gewond.