"Ik sta recht in mijn schoenen": Van Quickenborne reageert op commotie rond plasincident

Beelden van politiecamera's lijken aan te geven dat Van Quickenborne het allemaal best grappig vond. "De interpretatie van de beelden is suggestief en bewijst niet dat ik op de hoogte was van wat zich uren daarvoor heeft afgespeeld", zegt de minister. Voor alle duidelijkheid: de beelden geven inderdaad aan dat er drie keer tegen de combi is geplast (om 20.39 uur, om 22.05 uur en 00:02 uur).

"Men beweert ook dat ik stond te lachen toen ik naar mijn gsm aan het kijken was", zegt Van Quickenborne nog. "Ik vind dat die interpretaties zeer verregaand zijn en niet stroken met de waarheid." De minister hamert erop dat hij van het plassen pas iets heeft gehoord toen de eerste verhalen in de media verschenen. "Ik heb mijn verjaardag gevierd en heb uiteraard wat pintjes gedronken. Wat is daar mis mee? Ik weet nog zeer goed wat er is gebeurd."

Geen sprake van dat hij heeft gelogen. "Ik heb mij de voorbije jaren hard ingespannen voor een betere justitie en zal dat blijven doen. Ik sta recht in mijn schoenen."