Gewezen burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) stapt volgend jaar uit de politiek

Heeren was nog maar pas opnieuw burgemeester toen ze opnieuw in het oog van maar liefst twee stormen kwam te staan. In september barstte de bom rond de "illegale" leningen die oud-burgemeester Jef Cleeren (CD&V) had gekregen van de financieel directeur van de stad en dit zonder het medeweten van het stadsbestuur.

Ook kwam ze enkele dagen voordien onder vuur te liggen in de politieraad van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, toen ze verbood dat enkele leden het door Comité P opgemaakte rapport zouden inkijken over een onderzoek waarbij het doen en laten van enkele agenten was onderzocht die vertrouwelijke beelden en informatie zouden verspreid hebben.

Daarop besliste Heeren een stap opzij te zetten als burgemeester en zat ze de afgelopen maanden nog enkel als schepen in de gemeenteraad.