Vervoerplan voor de scholen in Sint-Niklaas telt onder meer 9 nieuwe schoolstraten

"De fiets is in Sint-Niklaas het makkelijkste vervoermiddel om je mee te verplaatsen", zegt schepen Hanssens "en we willen sterk inzetten op de veiligheid. Uit een rondvraag bleek dat mensen de route naar school als gevaarlijker ervoeren dan de schoolomgeving zelf."

Daarom zijn fietspaden hersteld en zijn er lange fietssuggestiestroken aangelegd. Dat is zo in de omgeving van de Grote Markt op de fietsverbinding tussen de Kokkelbeekstraat, het Hendrik Heymanplein en de Grote Markt. Ook in de Weverstraat, Truweelstraat en Watermolendreef zijn fietssuggestiestroken aangebracht.

In deelgemeente Sinaai kreeg de Sint-Catharinaschool wegversmallingen aan het begin en het einde van de schoolomgeving. Parkeerplaatsen binnen de schoolomgeving zijn omgevormd tot voetpad en groenzones.