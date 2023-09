Vier dagen lang vissen tellen in het Donkmeer in Berlare: "Er zit meer dan alleen maar paling in het Donkmeer"

"We plaatsen 20 schietfuiken, dat zijn grote lange netten waar vissen in terecht komen en die kunnen we dan makkelijk onderzoeken en na het wegen en meten, zetten we de vissen weer uit. We maken ook gebruik van elektrovisserij, dat is een visvangsttechniek waarbij een elektrische stroom door het water wordt gevoerd en vissen raken daardoor eventjes bedwelmd, dat is net tijd genoeg om hen ook te meten en te wegen en terug in het water te zetten", legt Yves Maes nog uit.

Het is volgens de wetenschapper niet altijd evident om op verschillende plekken in het Donkmeer te meten en te wegen, want aan de oevers hangen veel overhellende takken en bomen. "Maar het lukt wel, we hebben vier dagen de tijd om alles in kaart te brengen."