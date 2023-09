Goedkoper, even smaakvol en milieuvriendelijker: binnenkort meer witte eieren in de winkel

In Nederland en Duitsland hebben de witte eieren de voorbije jaren opgang gemaakt. Van Horne: "Het is ook 8% goedkoper voor de boeren om een wit ei "te maken". Economische motieven spelen vooral een rol bij de switch. Winkels verkopen die eieren ook aan een lagere prijs. En dat is in tijden van inflatie zeker belangrijk voor de consument."



De (Belgische) klant moet wel nog de switch maken in zijn hoofd, zegt kenner Van Horne. "Het is puur de associatie van vroeger waarbij de consument denkt dat bruin milieuvriendelijker is. Ze vinden dat beter, maar dat is nergens op gebaseerd. De kwaliteit en smaak zijn echt hetzelfde."