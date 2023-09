Plaatstekorten in het buitengewoon onderwijs: "Voor het tweede jaar op rij staan Ellie en Lisa (5) op een wachtlijst"

"Ellie en Lisa hebben beide een autismespectrumstoornis. We hebben ze al twee jaar op rij ingeschreven in het buitengewoon onderwijs in Lokeren en Sint-Niklaas, maar ze zijn er weer niet bij. Voor Lisa is dat nochtans echt noodzakelijk, want zij kan nog niet praten en loopt nu een gigantische achterstand op."

Een school in het reguliere onderwijs is voor Lisa geen optie. "Op de school waar ze nu zit, zijn er te veel kindjes. Ze ervaart daar te veel prikkels en komt ongelukkig naar huis. Ze kan eigenlijk maar anderhalve dag per week naar school gaan." Die situatie heeft ook een grote impact op het gezin. "De papa kan niet gaan werken, want iemand moet thuisblijven voor de kinderen."