Slijpebrug in Middelkerke 8 weken dicht voor onderhoudswerken: "Zure appel, want is enige en belangrijkste invalsweg"

"Er zijn weinig alternatieven om naar onze gemeente te komen. Op de E40 zal vanaf Jabbeke aangegeven staan dat er werken zijn. Op die manier kunnen we het zwaar verkeer omleiden via Gistel. Het andere verkeer kan via Nieuwpoort rijden of toch de afrit Middelkerke nemen. Dan kan je via Leffinge rijden, wat we sterk afraden, of via de landelijke wegen. Al is dat laatste ook niet ideaal, want die wegen liggen er niet zo goed bij en die zijn ook al zeer druk bereden."