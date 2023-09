Weyts: "Nog nooit zoveel geïnvesteerd in plaatsen voor het buitengewoon onderwijs, maar vraag blijft groter dan het aanbod"

"Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in extra plaatsen voor het buitengewoon onderwijs als in de afgelopen jaren", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "Afgelopen drie jaar zijn we gestegen van 47.000 plaatsen in het buitengewoon onderwijs naar 53.000 plaatsen. Dat is een ongelooflijke inhaalbeweging." Toch blijkt dat er nog steeds honderden plaatsen te weinig zijn.