Zebrapad in Hamme licht 's nachts op door speciale verf

"Het concept is relatief eenvoudig", zegt schepen van Mobiliteit en Verkeer, Koen Mettepenningen (CD&V). "Eerst wordt een onderlaag aangebracht. Daarop komt een speciale laag verf die overdag het daglicht absorbeert en het 's nachts opnieuw afstoot. Het zebrapad geeft dus licht zodra het donker wordt. Er is daarvoor overdag niet per se zonlicht nodig."

"Het zebrapad ligt aan de bushalte Hooirt in de Damstraat. Dat is een druk punt met veel fietsers en automobilisten. Het lichtgevende zebrapad is veiliger voor voetgangers, maar ook auto's kunnen zo al van ver zien dat er een zebrapad is." De lichtgevende oversteekplaats behoort tot een proefproject samen met De Verffabriek uit Hamme. "Een Nederlands bedrijf uit Breda heeft het concept ontwikkeld, maar De Verffabriek heeft het geproduceerd", legt Mettepenningen uit. "De Verffabriek wilde het graag als eerste in Vlaanderen uitproberen."