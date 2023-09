10 inwoners van zelfde straat in centrum van Hasselt leggen samen tegeltuinen aan

Binnen de kleine ring van Hasselt is er nog veel verharding. Dat geeft ook schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open VLD) toe, maar er wordt aan gewerkt. "In de Diesterstraat zijn er rioleringswerken bezig. Vroeger was daar geen groen. Wanneer we de straat later dit jaar afwerken, zullen we daar nieuwe bomen, planten en lage struiken aanleggen."