Nieuw conceptmodel van BMW heeft vierkant stuur: grote vernieuwing of vooral een gimmick?

Het vierkante stuur is ontstaan in het hoofd van ontwerpers. "Een elektrische auto is nieuw qua aandrijving, dus wil men ook uitpakken met een futuristisch design. Men wil niet alleen de motorisatie opnieuw uitvinden maar ook de interface."

Echt praktisch is zo’n vierkant stuur niet, denkt Verhoeven. "Een stuur dat niet rond is zal problemen opleveren bij het uitvoeren van een manoeuvre. Als je achteruit in een parkeerplaats wil rijden en je wil de volledige stuuromwenteling maken en het stuur overnemen dan zal je in het niets grijpen."