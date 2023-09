Ambulance Sint-Eloois-Winkel verdwijnt na 60 jaar, inwoners moeten zich geen zorgen maken: "Binnen 10 minuten ambulance uit buurgemeente"

De ambulance van het brandweerarsenaal in Sint-Eloois-Winkel is begonnen aan zijn laatste maand. Vanaf 1 oktober smelt de dienst samen met die van de brandweer van Menen en verhuist de wagen naar daar. De brandweerpost in Sint-Eloois-Winkel blijft wel bestaan.

"We hebben zestig jaar goed voor de ambulancedienst gezorgd", vertelt brandweerman Reginald Vermeersch, die al 25 jaar lang verantwoordelijk is voor de dienst. "Het is jammer dat die verdwijnt, maar we moeten realistisch zijn. De kosten die gepaard gaan met deze ambulancedienst kunnen wij niet meer alleen dekken." De bevolking moet zich volgens hem geen zorgen maken. "Binnen de tien minuten zal er een ambulance in Sint-Eloois-Winkel staan, van waar die komt, dat maakt niet uit."