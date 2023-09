Culinaire ring, Sven Nys Academy en nog veel meer tijdens autoloze zondag in Hasselt

Op het Kolonel Dusartplein is er vanaf 10 uur een fietsbehendigheidsparcours van de Sven Nys Academy. "Ze leren kinderen van 6 tot 14 spelenderwijs behendigheid op de fiets", vertelt Sven Nys. "We gaan met de Sven Nys Academy nu ook on tour, waaronder zondag in Hasselt." Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Dat kan op deze website van de UHasselt.