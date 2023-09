Autoverkeer tussen Lembeke en Waarschoot moet bijna 2 jaar lang omrijden door wegenwerken

Automobilisten zullen er de komende 2 jaar langer over doen, als ze tussen Lembeke (bij Kaprijke) en Waarschoot rijden, of omgekeerd. Dat komt door grote werken aan de Gravin d’Alcantaralaan. Dat is een belangrijke verbindingsweg tussen beide gemeenten. Al het autoverkeer moet omrijden. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. "We verwachten minstens negentien maanden hinder", zegt schepen van Openbare Werken Hendrik Van de Veere (CD&V - N-VA - Groen - Onafhankelijken).