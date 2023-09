AZ Alma in Eeklo laat kankerpatiënten buiten revalideren: "Bewegen in het groen stimuleert de mentale gezondheid"

"Zeker bij mooi weer is het leuk om patiënten de natuur te laten beleven", vervolgt Van Den Spiegel. "Binnen doen we aan conditie- en toesteltraining. Maar buiten kunnen we stretch- en spierversterkende oefeningen doen, maar vooral ook relaxatie- en ademhalingsoefeningen." Dat gebeurt in het bos achter het ziekenhuis.

Met de steun van de Stichting tegen Kanker en Levensloop Eeklo kocht het ziekenhuis 8 verhoogde platformen voor revalidatieoefeningen, yoga en mindfullness. "We kunnen de patiënten niet zomaar in het bos leggen", lacht Sara Van Den Spiegel. "Om het comfortabeler te maken, leggen we matjes op de platformen. Zo liggen de mensen hoger en verloopt alles ook zeer rugvriendelijk." Het project kost bijna 12.000 euro. Ook de Stad Eeklo draagt een steentje bij, door in te staan voor het onderhoud van het bos.