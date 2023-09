40.000 bierviltjes met toogwijsheden fleuren cafés en restaurants van Kuurne op

Wie op café of restaurant gaat in Kuurne, kan daar vanaf nu levenswijsheden opdoen. Op de bierviltjes die worden gebruikt staan telkens spreuken die je op een ludieke manier verder helpen in het leven. Dit ter ere van de 900ste verjaardag van gemeente.

De dorpsdichter van Kuurne, Katrien Bonte, gaf de aanzet voor het initiatief in het kader van 900 jaar Kuurne. "Burgers konden in mei hun ideeën of voorstellen opsturen van spreuken of toogwijsheden die te maken hadden met onze gemeente. Een deskundige jury pikte acht winnaars uit de 100 inzendingen die we binnenkregen", vertelt Bonte.

Op één van de kaartjes staat bijvoorbeeld de tekst: "Ik verhuizen uit Kuurne? Nog in geen 900 jaar!" of "Brussel ligt halverwege Kuurne" dat alludeert op de wielerwedstrijd Kuurne - Brussel - Kuurne.