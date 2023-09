Duizenden (dure) pakjes verdwijnen door koeriers die "bijverdienen", Bpost neemt maatregelen

De koeriers zien de diefstal veelal als een handige bijverdienste. "Het gaat over minder dan 0,1% van het totaal. Maar in absolute getallen is dat veel", verduidelijkt Van Mierlo. "Elk pakje dat niet aankomt, is er uiteraard eentje te veel. Het is een evolutie die we niet graag zien gebeuren en we treffen maatregelen."



Die maatregelen zijn bijvoorbeeld privédetectives die worden ingezet of cameracontroles. Die maatregelen zijn niet evident, want Bpost moet de privacywetgeving respecteren. "We doen wat we kunnen", benadrukt Van Mierlo.