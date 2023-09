Breakdancer Michaël Priëels is de nieuwe stadsartiest van Mechelen: "Breakdance is meer dan toertjes draaien op je hoofd"

Stadsartiest Michaël Priëels turnt van zijn vier jaar. Hij kwam in het topsportcircuit terecht en raakte op zijn 16 jaar gefascineerd door zijn oom, die graffitikunstenaar was maar ook aan breakdance deed. "Als turner was de omschakeling snel gemaakt door de artistieke vrijheid die je hebt als breakdancer", zegt Priëels. "Je wordt constant uitgedaagd om je eigen moves en combinaties te bedenken, in alle vrijheid." Na een internationale breakdancecarrière ging hij zelf lesgeven. Daar is dan in 2016 de vzw Busta Move uitgegroeid, de grootste breakdanceclub van de Benelux. Priëels is ook nog leraar wiskunde.