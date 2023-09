Britse tv-omroep BBC maakt documentaire over windturbines en klimaatbeleid in Eeklo

De BBC kwam in Eeklo terecht via ex-schepen Bob D'Haeseleer die als klimaatadviseur werkt voor een Europees netwerk van steden. Daar begeleidt hij, vanuit de Europese Commissie, 100 steden die in 2030 klimaatneutraal willen zijn. Hij is dan ook blij dat de BBC in Eeklo kwam filmen. "Dit is het resultaat van jarenlang teamwerk om onze ervaring te delen op gastcolleges, conferenties en tijdens bezoeken, van de inzet van ambtenaren en Ecopower, dat de allereerste windmolen bouwde en de Eeklonaar laat meeparticiperen. Dat ik nu via mijn werk toegang heb tot een groot Europees netwerk helpt om ditzelfde verhaal ook daar te brengen. Eeklo is een voorbeeld van een sterk klimaatbeleid zonder het grote geld vanuit de stadskas. Iedereen kent onze windturbines, maar als je dan met een project als POWER UP (waarmee Eeklo de energiearmoede aanpakt bij kwetsbare gezinnen) kan aantonen dat een windturbine ook een gemiddelde besparing op het gezinsbudget van 230 euro betekent, dan heb je gewoon een heel sterk verhaal. De kunst van goed klimaatbeleid bestaat er in om iets ongrijpbaar als CO2 te vertalen in euro’s."

Op 18 september zendt de BBC de documentaire over Eeklo uit.