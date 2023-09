Burgemeester Geel gaat in op vraag van oppositie en neemt ontslag uit raad van bestuur van ziekenhuis AZ Sint-Dimpna

"We zijn niet veel meer te weten gekomen dan wat we eigenlijk al wisten. De echte reden van het ontslag van de CEO en waarom het zo vreemd is gelopen, is nog steeds niet duidelijk. Wat de waarheid betreft, blijven we op onze honger zitten", zegt Kennis. "We hadden niet meteen een feestelijk gevoel. We vinden het heel spijtig dat het zo gelopen is. Het ontslag is in principe goed nieuws, maar heel tevreden kan je daarmee niet zijn. Het is niet echt een overwinning voor de democratie. Je blijft toch wel achter met een onbehagen gevoel."