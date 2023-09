Cafébaas schildert gevel zwart uit protest tegen mobiliteitsplan Merchtem: "Schepencollege de deur gewezen"

Vorige week stond uitbater Willy voor een verrassing. Gemeentearbeiders kwamen tekeningen aanbrengen op de straat voor zijn café. Het zouden uitmetingen zijn voor een nieuw verhoogd fietspad, met fietssuggestiestroken in de straat. "Wij wisten van niets. En dan de weinige parkeerplaatsen schrappen in de buurt? Dat is een mes in mijn rug", klinkt het bij de cafébaas.