Twee Hasseltse crèches sluiten door personeelstekort: "Medewerkers vinden verantwoordelijkheid te groot"

De bal ging aan het rollen nadat een medewerker met zes kindjes een wandeling door de wijk ging maken. "Bij terugkomst is ze vergeten om de twee tuinpoortjes te sluiten. Een voorbijganger zag dat, riep haar na en besliste de politie te bellen. De politie kwam langs en hoorde onze kant van het verhaal. De melding is voor hen afgesloten, maar de interventie liet sporen na bij mijn medewerkers. De medewerker in kwestie besefte dat ze onoplettend was geweest en een fout had begaan. Ze wil niet langer bij ons blijven werken. Ook een andere medewerker liet weten dat de politiecontrole indruk had gemaakt. Zoiets komt zeer dichtbij en doet je beseffen dat er geen ruimte is voor een onoplettendheid. Dat kon ze niet aan."