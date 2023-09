CHECK- Telt ons land echt het hoogste aantal opvangplekken ooit voor asielzoekers?

Door die drukte is de opvang in tegenstelling tot in 2016 zo goed als permanent en dus structureel geworden. Dat zegt Lacoere en dat wordt ook bevestigd door Lies Gilis van Fedasil. "De huidige regering heeft beslist om te voorzien in een permanente bufferstructuur. Dat om meer bestand en flexibel te zijn tegen een (volgende toekomstige) crisis", zegt Gilis.

Bekijken we de trend van Fedasil (zie eerste grafiek), dan zien we dat de opbouw van opvang al sinds 2019 is ingezet. Na een logische daling in het aantal asielaanvragen in coronajaar 2020 (zie tweede grafiek), kent ons land al twee jaar op rij een verhoging van het aantal asielzoekers dat aanklopt bij de dienst Vreemdelingenzaken.

Tellen we de beschikbare cijfers van januari tot juli op, dan waren er 14.876 eerste asielaanvragen. "We gaan het aantal plaatsen zeker niet onmiddellijk afbouwen", klinkt het op het kabinet van De Moor.