Collectieve wijkrenovatie van start in Genkse wijk Termien

Stebo organiseert al 10 jaar in heel Limburg collectieve wijkrenovaties en heeft doorheen de jaren al 68 wijken in de provincie begeleid bij de renovatie van de huizen. Deze maand zijn naast Termien ook wijken in Tessenderlo en Lummen aan de beurt. De laatste jaren worden steeds meer wijken collectief gerenoveerd. “We zitten nu aan een gemiddelde van 15 tot 16 wijken per jaar die we begeleiden bij een renovatie”, vertelt Kathy Jansen van vzw Stebo.