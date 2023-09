De vijf boeken van de week: verhalen van Erwin Mortier, Dany Verstraeten blikt terug en Jonas Boets in het spoor van Pieter Aspe  

In de prequel maakt de lezer kennis met de jonge Van In, die zijn eerste stappen zet als politiecommissaris. "Hij is vrijgezel, stug en nors, maar ook sexy en charmant", vertelt Boets op Radio 1. In "Reünie" wordt Van In belast met het onderzoek naar de moord op een priester-leraar tijdens een reünie in het Brugse Sint-Lodewijkscollege. Samen met zijn collega Guido Versavel graaft hij in het verleden van de aanwezigen op de reünie.

"Als er een verfilming komt, zal men niet uitkomen bij Herbert Flack en mijn vader", grapt Boets. En ja: Van In drinkt ook in de prequel zijn geliefde Duvel. "Het scenario voor een tweede boek ligt klaar, maar het is afwachten hoe "Reünie" het doet", verklapt Boets.