Didier Reynders is nieuwe Europees commissaris voor Mededinging

Reynders is al sinds 2019 eurocommissaris voor Justitie. In die functie controleert hij of de lidstaten de Europese wetgeving naleefden en of politici niet tussenkomen in de rechtspraak. Zo volgde hij al de procedures op die de Europese Commissie heeft lopen tegen Polen en Hongarije omdat ze de rechtsstaat niet zouden respecteren. Hij is ook eurocommissaris voor Consumentenbescherming.