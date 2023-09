Dirk uit Oudenburg is al 30 jaar dubbelganger van VTM-nieuwsanker Dany Verstraeten

Hoe kwam de redactie van VTM bij Dirk terecht? "Toen het nieuws bekend raakte dat Dany Verstraeten met pensioen zou gaan, werd er gevraagd om een bedankje te sturen. Ik deed dat en zei dat hij bedankt was dat ik dertig jaar lang zijn lookalike mocht zijn", vertelt Dirk. "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen. We zijn niet identiek, maar we hebben dezelfde contouren in ons gezicht, ook ons "postuur" is gelijk en ons haar ligt hetzelfde. We hebben ook dezelfde haarkleur. Wie tegen mij praat, heeft het meteen door. Maar wie mij ziet lopen, denkt dat ik Dany ben."

Dat hij met het nieuwsanker wordt vergeleken, vindt Dirk helemaal niet erg. Zeker niet na zijn kennismaking van zondag. "Ik heb hem nu ontmoet, het is een heel zachtaardige persoon die rust uitstraalt. Hij is een icoon op VTM, het is prachtig om daarmee vergeleken te worden uiteraard."