Studente maatschappelijk werk (39) opent eerste jeugdopbouwwerking in Gingelom

De jeugdopbouwwerking is gericht op alle jongeren in Gingelom, maar Dorien wil ook graag steun bieden aan kansarme jongeren. "Ik betaal alles zelf, dus voor de jongeren is alles gratis. Als we eens een daguitstap doen, gaan we dat zo goedkoop mogelijk proberen te houden. Ze hoeven zich ook niet in te schrijven, ze mogen langskomen als ze zin hebben. Ik wil het ook heel maatschappelijk onderbouwen met gesprekken over bijvoorbeeld armoede of racisme. Maar als ze niet willen praten, hoeven ze niet te praten. Het initiatief voor activiteiten komt van de jongeren."