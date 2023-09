Europese Commissie is bereid om wolf minder te beschermen: "Status is gedateerd"

"De hoge beschermingsstatus dateert van de tijd waarin de wolf echt met uitsterven bedreigd was in Europa", legt Vautmans uit. "Ondertussen zien we in heel Europa dat de wolvenroedels weer beginnen toe te nemen. We zien ook dat ze een bedreiging vormen voor heel wat landbouwers die hun vee op de wei hebben staan. Daarom gaat de Commissie nu evalueren of we die hoge beschermingsstatus nog wel moeten aanhouden. We vragen aan alle lokale besturen om gegevens van hun wolvenpopulaties door te geven. Dit is geen voorstel tegen de wolf, we willen er juist voor zorgen dat wolf en landbouw zich met elkaar kunnen verzoenen", aldus Vautmans.