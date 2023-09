Fietser lichtgewond bij aanrijding in Gentse ochtendspits

"We kregen rond 08.01u een oproep van aan het kruispunt Coupure Links - Nieuwewandeling", zegt Dirk De Sutter van de Gentse politie. "Een autobestuurder had er een fietser te laat opgemerkt bij het afslaan. Het slachtoffer (39) raakte lichtgewond en is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Er is sprake van pijn aan de knie. De precieze omstandigheden van het ongeval zullen nu verder onderzocht worden."

De fietsas aan de Coupure Links is dé drukste van heel Gent. Er passeren gemiddeld 10.000 fietsers op een werkdag. Een jaar geleden opende de stad Gent een fietsonderdoorgang aan het kruispunt met de Nieuwewandeling om de passage voor fietsers er veiliger te maken. Net op die plek, bovengronds, is in de ochtendspits een aanrijding met een fietser gebeurd. Dat is opmerkelijk, want er staan verkeerslichten en het verkeer is er gestremd. Sinds de onderdoorgang er is, is er veel minder passage bovengronds. Enkel het fietsverkeer van en naar de stadsring moet er nog voorbij.