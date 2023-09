Fietszone Koksijde sneller doorgevoerd dan gepland na dodelijk ongeval: "Wordt te vaak gebruikt als sluipweg"

Koksijde krijgt al vanaf oktober een extra fietszone in onder andere de Burgweg, Langeleedstraat, Ganzestraat en de Koningstraat ten zuiden van de Toekomstlaan. De verkeerssituatie in de Burgweg werd voor de zomer al besproken, maar kwam midden juli in een stroomversnelling nadat er een 21-jarige fietsster uit Veurne overleed na een aanrijding met een wagen. "Als mijn dochter op die manier de veiligheid van andere fietser vooruit kan helpen, dan is dat ook een troost", reageert de vader van het slachtoffer.

Het gaat om een aantal kleine wegen die vooral veel fietsers en recreanten gebruiken om naar Veurne te gaan. "De luchtmachtbasis van Koksijde snijdt het dorp af van Veurne, waardoor je langs de boerenweggetjes langs de vaart moet fietsen als je veilig naar Veurne wilt gaan", vertelt burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD).

De route wordt vooral gebruikt door scholieren en recreanten. "Waarom moeten we nog wachten om dit in te voeren?", vult Vanden Bussche nog aan. "De scholen zijn opnieuw begonnen, dus we moeten de schoolgaande jeugd die hier dagelijks fietst beschermen."