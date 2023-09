Speelkaartenmuseum Turnhout vult gidsen aan met filmpjes over drukpersen: "Zo krijgen bezoekers altijd het volledige verhaal van de speelkaart"

"Omdat we die drukkers en hun demonstraties in het museum wilden integreren - ook als ze er niet zijn - voorzien we vanaf nu filmpjes die uitleg geven over hoe de twaalf verschillende drukpersen werken. Zo krijgen bezoekers om het even wanneer ze ons museum bezoeken het volledige verhaal te zien van hoe speelkaarten worden gemaakt", legt Wittebolle uit. Op die manier hoopt het museum zich te onderscheiden van andere musea. "Bovendien worden de filmpjes ook ondertiteld, waardoor ook anderstaligen alle informatie krijgen."