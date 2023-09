Inwoners provincie Antwerpen krijgen één drinkwaterbedrijf: ook water-link zet licht op groen voor fusie met Pidpa

De onderhandelingen over de fusie lopen al enkele jaren. Recent twijfelde de Antwerpse N-VA nog aan de machtsverhoudingen in de nieuwe organisatie, waar de andere lokale besturen meer zeggenschap zouden krijgen dan de stad zelf. "Maar de wil was er van in het begin om tot een positief resultaat te komen, de discussiepunten zijn intussen weggewerkt", zegt Gantman.