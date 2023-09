Gemeente Ham start met autodelen

Ook in kleinere gemeenten is er vraag naar autodelen. Daarom start de gemeente Ham binnenkort met autodelen aan de kerk van Kwaadmechelen. "Autodelen is ideaal voor wie geen wagen heeft of er af en toe eentje nodig heeft, of als alternatief voor de vaak minder gebruikte tweede wagen", zegt Shaju Hendrikx van Cambio Vlaanderen.

De 2 deelauto's in Ham hebben een vaste standplaats aan De Monade, de publieke parking achter de kerk van Kwaadmechelen. Daar zullen de auto's dag en nacht ter beschikking staan van iedereen die lid is van Cambio. Als gebruiker kan je de wagen eenvoudig reserveren voor de periode dat je hem nodig hebt, op het moment dat dit het best uitkomt.

Op maandag 25 september om 19.30 uur organiseert de gemeente nog een infosessie voor de inwoners in het gemeentehuis van Ham.