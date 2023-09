Gratis kunstfestival in Gent zet kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad in de verf zetten

De stad Gent wil koste wat het kost Europese Culturele Hoofdstad worden in 2030. Dat jaar is de titel voor een Belgische en een Cypriotische stad. Europa beslist in 2026 welke steden de titel krijgen. De concurrentie is alvast groot, want in België zijn er al zeker 7 kandidaten, onder meer Brussel, Luik, Brugge en Oostende dingen mee naar de titel. "Gent is een unieke en bruisende stad. We zetten onze kandidatuur extra in de verf met een gratis stadsfestival dat vijf dagen lang de inwoners warm zal maken", zegt de organisator.