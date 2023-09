Gespecialiseerd opvangcentrum voor zwervende jongeren rond Zuidstation in de maak

Het doel van het opvangcentrum is om de zwervende jongeren - vaak gaat het om tieners zonder verblijfsvergunning, soms met psychische problemen en verslavingsproblematiek - stabiliteit te bieden en ze te begeleiden naar re-integratie in bestaande structuren. Voor de doelgroep bestaat momenteel nog geen zorgaanbod. Het centrum krijgt tien tot twaalf bedden en zal dag en nacht operationeel zijn, zeven dagen per week. Dat bevestigt de woordvoerster van de gemeente Anderlecht, Melissa Morales Magri, aan de redactie van BRUZZ.