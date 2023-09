Modeltreinvereniging uit Sint-Niklaas bestaat 40 jaar en is grootste van ons land

De club bestaat precies 40 jaar en dat wordt komend weekend gevierd. De vereniging zet de deuren van het atelier open en stelt in primeur een aantal nieuwe modelbanen voor. "We mikken op een duizendtal bezoekers van over het hele land", zegt Stuyvaert. "Met vijftien leden hebben we anderhalf jaar lang gewerkt aan een nieuwe modelbaan van het station van Braives, een plaatsje net over de grens in de provincie Luik. Zo’n modelbaan bestaat uit heel wat technologische snufjes en ook het decor wordt tot in de kleinste details afgewerkt. Daarnaast tonen we ook onze nieuwste modelbaan die een stukje van Sint-Niklaas zal weergeven. Momenteel staat er een tiental modelbanen opgesteld in ons atelier."

De modeltreintentoonstelling is zaterdag en zondag open van 10.00 uur tot 18.00 uur in het clublokaal van Het Spoor. Een toegangsticket kost zes euro.