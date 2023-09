Hotelsector in Gent ziet lichte daling in zomerbezetting: "Cijfers zoals voor coronacrisis" 

Opvallend is dat meer toeristen een overnachting boeken in de buurt van het station Gent-Sint-Pieters. "Het is een wijk die in de lift zit. Meer mensen komen met de trein naar Gent en kiezen voor een hotel in de buurt. Er is dan ook een vlotte verbinding van Zaventem. De centrumhotels zitten nog altijd het snelst vol, maar er is daar toch een groei", stelt De Wit. "Ik heb het voorlopig over tendensen. De bezettingscijfers die we vandaag hebben, gelden voor de hele stad."