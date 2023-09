Man steelt bestelwagen van PostNL en veroorzaakt twee ongevallen

Een man heeft zaterdag in de Gentstraat in Deinze een bestelwagen van PostNL gestolen. De verdachte was in de bestelwagen gestapt toen de leverancier een pakje aan het leveren was. Hij reed tegen een hoge snelheid weg met de bestelwagen.

De politie had de bestelwagen die roekeloos aan het rijden was, opgemerkt en is de bestelwagen achtervolgd. De verdachte weigerde te stoppen en veroorzaakte een eerste ongeval. Daarna reed de verdachte door en veroorzaakte een tweede ongeval. Bij dat ongeval raakten een bestuurster van 27 jaar en een baby van 10 maanden lichtgewond. De man probeerde nog te voet voort te vluchten, maar is opgepakt.