Zeggen we binnenkort Bharat tegen India? Gastland G20-top stuurt opvallende uitnodiging naar wereldleiders

Ook voor Tineke Vekemans, professor Indische talen en culturen aan de UGent, kwam die naamswisseling als een verrassing. Bharat mag in vele westerse oren dan misschien vreemd klinken, in India zelf is dat zeker niet zo. "Bharat is daar eigenlijk al heel lang een synoniem voor India. De twee namen staan samen in de grondwet, die uit 1950 stamt", legt Vekemans uit in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Ergens in het begin staat bij de definitie van de republiek dat India, dat ook Bharat wordt genoemd, een unie van staten zal zijn. Dus die twee namen staan er wel degelijk in."

Bharat is een verbastering van het woord "varta", dat in het Sanskriet onder meer "land" betekent. Varta is een verkorte vorm van Aryavarta, de naam van een voormalig gebied in Centraal-Azië waar de Ariërs woonden. Maar het zou ook een verwijzing zijn naar twee oude Perzische koningen.