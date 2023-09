Voeren wil onderzoek leefbaarheid en impact Einstein Telescoop

"Mensen maken zich zorgen over de impact op hun woning en hebben allerlei vragen over het project. Dat is ook logisch, want het is een heel groot en wetenschappelijk project. We organiseren daarom info-avonden waar de mensen van het project ook aanwezig zullen zijn, zodat iedereen een antwoord krijgt op zijn vragen. In Kerkrade is ook een educatief centrum over de Einstein Telescoop gepland, dat is interessant voor scholen en het toerisme in de streek", besluit Gaens.