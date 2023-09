Jonge boer uit Nijlen kweekt zuiderse Cavaillon meloenen: "Ik noem ze Bevelse Bollen"

Bij meloenen denk je aan zuiderse landen als Frankrijk, Spanje of Italië. Maar tegenwoordig worden ze ook met succes gekweekt in de Antwerpse Kempen. Toen Jef Vermeiren uit Bevel mee in het bedrijf van zijn ouders stapte, gaven ze hem de opdracht om op zoek te gaan naar een nieuwe fruitsoort om te kweken naast de aardbeien. Jef kwam al snel bij Cavaillon meloenen uit. "We kunnen ze op dezelfde bedden en in dezelfde tunnels kweken als de aarbeien en de oogst valt na die van de aardbeien."