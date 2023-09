Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un plant bezoek aan Rusland om met Poetin over wapenleveringen te praten

De Verenigde Staten waarschuwden een jaar geleden voor het eerst voor een mogelijke samenwerking tussen Noord-Korea en Rusland. Volgens de autoriteiten was Rusland toen al van plan om artilleriegranaten te kopen om te gebruiken in Oekraïne. Dat schrijft onder meer de New York Times.

Noord-Korea zou toen zelfs al munitie via het Midden-Oosten en Noord-Afrika verscheept hebben, maar volgens de Amerikaanse autoriteiten zouden de onthullingen over die plannen Noord-Korea hebben afgeschrikt. Daardoor kwamen weinig of geen Noord-Koreaanse wapens effectief in de Oekraïense frontlinies terecht.