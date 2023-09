Melkproductie in Vlaanderen is een van de meest klimaatvriendelijke ter wereld

Omdat in dit onderzoek voor het eerst een berekening per individueel melkveebedrijf werd gemaakt, kan elke boer ook een uniek advies krijgen over hoe het bedrijf nog meer kan verduurzamen. "Het is fantastisch dat we nu een tool hebben waarmee we voor elk individueel bedrijf kunnen zien wat hun ecologische voetafdruk is. Een scan op maat is enorm zinvol", zegt Van Linden.