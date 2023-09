KRC Genk stapt met infrastructuur mee in Open Thor Living Lab: "Unieke context om energie-innovaties uit te testen"

Daar komt nu dus het complex van KRC Genk bij. "We zijn zeer verheugd over deze samenwerking", vertelt Daan Six, de coördinator van het Open Thor Living Lab. "Al sinds de oprichting van het labo liepen er gesprekken om te bekijken hoe we konden samenwerken. Nu kunnen we een versnelling hoger schakelen en van brainstormen naar concrete plannen gaan. Ook in het nieuwe trainingscomplex van Genk zal dus innovatieve technologie terug te vinden zijn. We gaan eerst kiezen voor concepten die de meeste toegevoegde waarde en maatschappelijke relevantie hebben."