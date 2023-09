Marcel uit Minderhout neemt afscheid van unieke collectie met 40 oldtimers: "Mijn Ford Lincoln-Zephyr is mijn grote trots"

Cadillac, Chrysler, Corvette of Minerva. Het zijn maar enkele merken uit de privécollectie oldtimers van Marcel Sprangers uit Minderhout, bij Hoogstraten. "Ik heb ze stuk voor stuk graag gezien, maar het is tijd om afscheid te nemen", vertelt hij in "Goeiemorgen Morgen! op Radio 2.

De hele collectie wordt op meer dan één miljoen euro geschat en is in handen van veilinghuis Bernaerts. "De interesse is groot", vertelt Marcel. "Er is al veel volk komen kijken naar de collectie. Het hoogste bod tot nu toe is 11.000 euro voor een bepaald type Ford."